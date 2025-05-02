Yargıç, Trump Yönetimini Haksız Buldu

HUKUKA AYKIRI HÜKÜM

ABD’de bir yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek amacıyla sıkça başvurulan “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı kullanmasının “hukuka aykırı” olduğuna karar verdi. Trump yönetiminin göçmen politikalarına dair açılan yasal mücadelenin giderek arttığı ve federal mahkemelerin başkanın yetkilerini sınırlamak adına kararlar aldığı gözlemleniyor.

YETKİ AŞIMI BELİRLENİYOR

Trump döneminde atanmış olan ABD Bölge Yargıcı Fernando Rodriguez, verdiği kararda yönetimin Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek için Yabancı Düşmanlar Yasası’nı kullanarak yetkilerini aştığını ifade etti. Rodriguez, yönetimin terör örgütü olarak tanımladığı Venezuela kökenli “Tren de Aragua” çetesinin ABD’deki faaliyetlerinin, yasanın uygulanmasına gerekçe oluşturacak bir tehdit sunmadığını belirleyerek, yönetimin bu yasaya dayanarak göçmenleri gözaltına alma veya sınır dışı etme yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

SINIR DIŞI EDİLMEYİ ENGELLİYOR

Rodriguez, bu kararı ile Texas’ın güneyindeki Venezuelalı göçmenlerin Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini kalıcı olarak engellemiş oldu. Öte yandan, Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador’daki hapishanelere gönderme işlemlerine devam ederken, Latin Amerika’nın en tehlikeli suç örgütlerinden sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini “yabancı terör örgütleri” listesine eklemiş durumda.

YABANCI TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadelede “yabancı terör örgütü” ile bağlantılı olarak tanımlanan göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmak amacıyla yalnızca savaş zamanlarında kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası’nı devreye sokmuştu. Yönetim, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyeleri olduğu iddiasıyla tutuklanan bireyleri El Salvador hapishanelerine göndermeye devam ediyor.