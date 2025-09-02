Yargılama Süreci Devam Ediyor, İptal

MAHKEME KARARLARI VE AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen iptal kararına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, mahkeme tarafından alınan ara kararın, yargılama süreci boyunca meydana gelebilecek telafisi güç zararların engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir niteliği taşıdığına dikkat çekti. “Mahkeme tarafından verilen ara karar, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir” şeklinde konuştu.

KONGREYE İLİŞKİN YARGI SÜRECİ

Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara kararla; Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39’uncu Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütü tarafından yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

REDDİYETLER VE İTİRAZ YOLLARI

Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınması talebi ve İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların tedbiren durdurulması taleplerinin reddedildiği belirtildi. Tunç, mahkeme tarafından kabul edilen kararlar çerçevesinde HMK 394. Maddesi gereğince itiraz yolunun açık olduğunu, kararın reddedilen kısımlarına dair ise HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunun mümkün olduğunu vurguladı.