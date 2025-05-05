Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin Davasını İnceledi

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin’in cinayeti davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanık Cemal Metin Avcı’ya verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulmasına yönelik itirazı oy çokluğuyla reddetti. Kararda, sanığın eyleminin canavarca hisle gerçekleştirilmediği ve asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığı yönünde görüş bildirilmiş.

İTİRAZ VE DEĞERLENDİRME

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin’in öldürülmesine dair davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’nin 10 Mart 2023’teki hükmüyle ilgili temyiz incelemesini tamamlayarak, sanık Cemal Metin Avcı’ya yönelik olarak ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Diğer sanık Mertcan Avcı’nın ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan aldığı 4 yıl hapis cezası ise onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yılın şubat ayında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz etti. Başsavcılık, sanık Avcı ile Gültekin arasında evlilik dışı bir ilişki bulunduğunu, Avcı’nın Gültekin’e zaman zaman maddi yardımda bulunduğunu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından dolayı endişe duyduğunu, bu sebeple Gültekin’i öldürme kararı aldığını öne sürdü.

SONUÇLAR VE TEPKİLER

Sanık Avcı’nın öldürme kararında sebat ve ısrar ettiği iddialarına da yer verilerek, sanığın eyleminin ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi. İtirazı değerlendiren Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, olayda suçta tasarlamanın unsurlarının bulunmadığına kanaat getirdi. Sanığın eyleminin canavarca hisle değil, eziyet çektirerek öldürülme olduğuna hükmedildi. Daire, haksız tahrik hükümlerinin uygulanma şartlarının oluştuğunu ancak verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanmadığını belirtti. Bu sebeple, 3’e 2 oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını reddetti.

GÜLTEKİN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pınar Gültekin’in canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazına iki kez aynı toplantıda karşı çıkan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, aynı kararı vermiştir. Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Yapılan bu karar hukuk garabetidir ve Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.