Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İtirazı Reddetti

YARGITAY’DAN İTİRAZ REDDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetinden dolayı sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itirazı reddetti. Daire, Başsavcılığın itirazını inceleyerek karara bağladı.

CİNAYET CEBİHİ VE BOZMA GEREKÇESİ

Kararda, sanık Avcı’ya “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Daire tarafından bozulduğu ifade edildi. Bozma gerekçesinin, “sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemiş” olduğu aktarıldı. Dairenin bozma kararında “isabetsizlik bulunmadığı” belirtildi ve bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının reddine hükmedildi. Daire, itirazı oy çokluğuyla reddetti.

CEZA GENEL KURULU’NA GİDECEK

Bu kararın ardından, dosyaya ilişkin nihai karar verilmesi için dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na iletilecek. Muğla’da 2020’de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ölümüyle ilgili açılan davada, sanık Cemal Metin Avcı başlangıçta ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuş ancak haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme neticesinde, sanık Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmedilmişti.

İSTİNAF SÜRECİ VE SONUÇLARI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı’ya uygulanan 23 yıl hapis cezasını ve Mertcan Avcı’nın beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmada, sanık Cemal Metin Avcı’nın yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verildi. Heyet, sanık Avcı için “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulanmasına ihtiyaç duymadı. Ayrıca, Mertcan Avcı’ya “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Dava süreci, sanık avukatları tarafından temyiz edilerek Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne ulaştı ve burada sanık hakkında verilen cezanın “haksız tahrik uygulanmadığı” gerekçesiyle bozulmasına karar verildi.