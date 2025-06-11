Yargıtay, 12 yıl hapis cezasını bozdu

YARGITAY, CEZAYI BOZDU

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, ilişki yaşadığı öne sürülen Hakkı Öz’ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğduğu iddiasıyla yargılanan Buket Çelik’e (40) verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, hükmünde; sanığın cezasının alt sınıra yakın şekilde indirim yapılması gerektiği, fakat olaya özgü gerekli koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle bu indirim yapılarak eksik ceza tayin edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Olay Günü Yaşananlar

Olay, 10 Şubat 2022 tarihinde saat 19.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak’ta gerçekleşti. Buket Çelik ile 17 yıllık evli ve bir çocuk babası olan Hakkı Öz arasında park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Çelik’in, iddialara göre, sürücü koltuğundaki Öz’ü boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğmasıyla olay meydana geldi. Sonrasında gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın hazırladığı otopsi raporunda, Hakkı Öz’ün kanında ethanol ve sildenafil bulunmasıyla birlikte ölümünün bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu ifade edildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi ve beyin iskemisi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Mahkeme Süreci ve Sonuç

Buket Çelik hakkında, ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çelik, savunmasında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, ilişkilerinin bulunmadığını ve maddi destek almadığını belirtti. Duruşmalar sonucunda savcı, ‘Haksız tahrikle kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davanın duruşması 31 Mart 2023’te gerçekleştirildi. Buket Çelik, suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti. Mahkeme, Buket Çelik’e ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, ‘haksız tahrik’ indirimiyle 15 yıla ve ardından ‘iyi hal’ indirimiyle 12 yıla indirildi.

Yargıtay’ın Gerekçesi

Hakkı Öz’ün ailesinin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, verilen cezanın az olduğunu söyleyerek kararı önce istinaf mahkemesine, ardından Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı bozdurmayı uygun gördü. Kararda, sanığın Hakkı Öz’ün üzerine çıkarak emniyet kemerini boynuna dolayarak onu öldürdüğünün anlaşılır olduğuna dikkat çekildi. Yargıtay, indirim yapılırken somut olaya uygun koşulların gözetilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti ve temyiz sebebinin ‘haksız tahrik indirim oranı’ bağlamında yerinde olduğunu kaydetti.