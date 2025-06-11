Yargıtay, Aşırı Kıskançlık Ve Boşanma

BOŞANMA DAVASINDA KUSUR DETAYLARI

Ordu’da bir evli çiftin boşanma davasında değerlendirilen meseleler, “boşanmada kusur” olarak kaydedildi. Eşinin evden çıkmasına izin vermeyen, aşırı kıskanç davranışlar sergileyen, nikah sırasında sahte takı kullanan, karısına bağırarak hakaret eden koca, boşanmada “tam kusurlu” sayıldı.

AŞIRI KISKANÇ DAVRANIŞLAR VE SONUÇLARI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, söz konusu kocanın anılan olumsuz tavırlarını değerlendirerek, boşanmada “tam kusurlu” buldu. Bu karar sonrasında erkeğin, nafaka ve tazminat ödemesi gerektiği yerel mahkeme kararıyla onaylandı.

KADININ CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

İlk evliliğinden çocuklarıyla birlikte yaşayan Ordu’daki kadın, eşi tarafından sürekli kıskanıldığını, baskı altında tutulduğunu ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtip boşanma davası açtı. Kadın, maddi ve manevi tazminat talep etti.

KOCADAN AGRESİF SAVUNMA

Davalı koca, eşinin agresif tavırları olduğunu, kendisine sürekli olarak darp uyguladığını ve çoğu vakit ayrı yatmak zorunda kaldığını ifade ederek, kadının davasının reddedilmesini, kendi davasının kabul edilmesini talep etti.

MAHKEMENİN KARAR VERİŞİ

Ordu 2. Aile Mahkemesi, erkeği aşırı kıskançlık ve olumsuz davranışları nedeniyle “tam kusurlu” bularak, çiftin boşanmasına karar verdi. Erkeğin kadına aylık 1.000 lira nafaka, 40 bin lira maddi ve 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İSTİNAF VE SONUÇLARI

Erkek tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumunu değerlendirerek erkeğin kadına 30 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Diğer itirazlar ise reddedildi. İstinaf kararından sonra dosya Yargıtay’a taşındı. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğunu belirterek onadı.

Dairenin açıklamasında, “Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması, 6100 sayılı Kanun’un 371. maddesinde belirtilen sebep durumlarından birinin varlığı halinde mümkündür.” denilerek, davalı erkeğin ileri sürdüğü nedenlerin kararın bozulmasını gerektirmediği vurgulandı.