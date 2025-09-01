Yargıtay Başkanı Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, 2025-2026 adli yılının açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Kerkez ve Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Başkan Kerkez, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirme işlemi gerçekleştirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Ömer Kerkez, deftere şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, 2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in temeli olan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her şartta savunmak en temel görevimizdir. Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz.”