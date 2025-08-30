Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez 30 Ağustos’u kutladı

ÖMER KERKEZ’DEN ZAFER BAYRAMI MESAJI

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bir mesaj paylaştı. Kerkez, “Türk milletinin bağımsızlık yolunda yazdığı en önemli destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir. 30 Ağustos, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda hukuk devleti ilkeleri ve demokratik Cumhuriyetimizin temeli, millet iradesinin sarsılmaz zaferidir. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın emanet ettiği bu kutsal vatanı, adaletin gücü ve hukukun üstünlüğü temelinde aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.

KADİR ÖZKAYA’DAN KUTLAMA MESAJI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, yayınladığı mesajda, “Kurtuluş Savaşı’nın zafer tacı olan 30 Ağustos, aziz vatanımızın ilelebet milletimize yurt kılındığının tescil edildiği mukaddes gündür. 30 Ağustos 1922’de, yüreği vatan sevgisi, mazisi zaferlerle dolu asil milletimiz ve kahraman ordumuz, istiklal yolunda verdiği destansı mücadele ile her türlü zorluk ve imkansızlığı bertaraf etmiş; milli birlik ve beraberlik ruhunu ete kemiğe büründürerek bağımsızlık ve hürriyetine olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde şanlı ordumuz ve milletimizin birlikte yazdığı bu destan, bugün de demokratik hukuk devletimizin temelini oluşturan en değerli mirastır. Anayasa Mahkemesi olarak bu kutlu zaferin bize emanet ettiği sorumluluk bilinci ve şanlı tarihimizden aldığımız ilham ile yoğrulan inanç ve kararlılıkla hukuk devleti ilkesinin ışığında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gururla kutladığımız Büyük Zafer’in 103’üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklale giden yolun mimarları aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bugün de aynı kararlılıkla ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

ZEKİ YİĞİT’TEN AÇIKLAMA

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ise mesajında, “Birinci Dünya Savaşının ardından verdiğimiz milli mücadele sürecinde; aziz milletimizin içinde bulunduğu tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen, istiklalini sürdürmek, istikbali ve mukaddesatını korumak uğruna büyük inanç, azim ve kararlılığı ile 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan Şanlı Zafer; yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizce emperyalist güçlere karşı başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos 1922’de, Dumlupınar’da kesin ve kalıcı zaferle taçlandırılmış ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğu tüm cihana bir kez daha ilan edilmiştir. Ezelden beri hür yaşamış olan Necip Milletimizin milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla kazanılan Büyük Zafer’in 103. yıldönümünde; Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, hayatta olan tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” şeklinde görüş bildirdi.

MUHSİN ŞENTÜRK’ÜN DUYGULARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk de “Tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve iradenin timsali olan İstiklal Savaşı’nın, 103. yılını geride bırakmanın gururu içindeyiz. Milletimizin bağımsızlık ruhunu ortaya koyduğu ve vatan topraklarının bölünemeyeceğinin tarihi ispatı olan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.