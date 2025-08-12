Yargıtay Boşanma Davasını Onadı

YARGITAY’DAN BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN KARAR

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, eşine hakaret eden kocayı boşanma davasında kusurlu bularak, kadına 120 bin TL maddi ve manevi tazminat ile 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesine dair yerel mahkemenin kararını onayladı. Boşanma davası, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan çift arasında açıldı. Daha önce reddedilen boşanma talebinin ardından, davacı erkek üç yıl sonra “Ortak hayatın yeniden kurulamadığını” öne sürerek tekrar boşanma talebinde bulundu. Davalı kadın ise eşinin kendisine “Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı” gibi ağır hakaretlerde bulunduğunu belirterek, davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, aksi bir durum söz konusu olursa, aylık 10 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile toplamda 1 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep etti.

MAHKEME HÜKMÜ

Ereğli Aile Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti erkeği eşine ve ortak çocuğa karşı soğuk ve aşağılayıcı tutumlar sergileyerek aile birliğinin temelini sarstığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Tanık ifadelerine göre, ortak çocuk üniversite kaydı için babasıyla gitmek istediğinde, erkek şu şekillerde hakaret etti: “Ben size bakmak zorunda değilim, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Düşün yakamdan, defolun gidin evden.” Bu sözlerin ardından kadın ve çocuk evden ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıca, erkeğin toplum içinde kadına yönelik “Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı” şeklindeki söylemleri, kadını küçümseme olarak kaydedildi. Mahkeme, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu bularak, kadın yararına 120 bin TL maddi, 120 bin TL manevi tazminat ve 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti.

YARGITAY’IN ONAYI

Erkeğin karara itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi de temyiz incelemesinin ardından yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığını belirterek kararı onadı. Dairenin kararında, “Karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, deliller, hukuk kuralları ve yargılama usulü açısından usul ve kanuna uygun olup, davacı erkek vekilinin temyiz itirazları kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi.