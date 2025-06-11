Yargıtay, Boşanmada Kusur Belirledi

BOŞANMA DAVASINDA HUKUKİ GEREKÇELER

Ordu’da evli bir çiftin boşanma davasında görüşülen hususlar, “boşanmada kusur” olarak dosyalara kaydedildi. Aşırı kıskanç tavırları olan, eşinin dışarı çıkmasına izin vermeyen, nikahta sahte takı takmayı üstlenen, eşine bağıran ve üzerine yürüyerek hakaret eden koca, boşanmada “tam kusurlu” olarak değerlendirilerek mahkeme kararına yansıdı.

KUSURLU DAVRANIŞLARIN BELİRTİLERİ

Aşırı kıskanç tutumları, eşine evden çıkma izni vermeme, nikahta sahte takı takma, eşine bağırma ve üzerine yürüyerek hakarette bulunma gibi davranışlar dikkat çekti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tüm bu olguların ışığında, kadının boşanma davasında tam kusurlu bulduğu erkeğin nafaka ve tazminat ödemesine yönelik yerel mahkeme kararını onadı.

KADINDAN CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Mahkeme dosyasına göre, Ordu’da yaşayan kadın, eşi tarafından sürekli kıskanıldığını, baskı altında olduğunu ve kendi ile ilk evliliğinden olan kızının can güvenliğinin olmadığını belirtti. Kadın, eşi tarafından büyü yaptırıldığını, evin sorumluluklarının yerine getirilmediğini öne sürerek boşanma davası açtı ve maddi ile manevi tazminat talep etti.

KOCADAN SAVUNMA GELDİ

Davalı erkek ise eşinin agresif bir yapıya sahip olduğunu, kendisine saldırdığını ve çoğu zaman bahane bularak ayrı yattığını iddia etti. Bu nedenle, kadının davasının reddedilmesini talep etti.

AİLE MAHKEMESİNDEN BOŞANMA KARARI

Ordu 2. Aile Mahkemesi, aşırı kıskanç tavırları bulunan, eşinin dışarı çıkmasını engelleyen, sahte takı takan, eşine bağıran ve hakaret eden erkeği “tam kusurlu” bularak, taraflar arasında boşanmaya karar verdi. Mahkeme, erkeğin kadına aylık 1.000 lira nafaka, 40 bin lira maddi ve 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davalı erkeğin istinaf başvurusu üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını değerlendirerek erkeğin kadına toplam 30 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Diğer itirazlar ise reddedildi. İstinaf kararı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY ONADI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyada yer alan deliller ışığında yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, “Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması için kanun gerekliliklerinin sağlanması gerekir. Temyiz edilen karar, tarafların iddialarına, savunmalarına, belgelerine ve yargılama kurallarına uygun olup, davalı erkeğin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü gerekçeler kararın bozulmasına yol açmamıştır” ifadelerine yer verildi.