Yargıtay Boşanmada Tam Kusur Saydı

BOŞANMA DAVASINDA KUSURLU DAVRANIŞLAR

Ordu’da evli bir çiftin boşanma davasında incelenen konular “boşanmada kusur” olarak kayıtlara geçti. Aşırı kıskanç davranışları olan, eşinin evden çıkmasına izin vermeyen, düğünde sahte takı takan, eşine bağıran ve üzerine yürüyerek hakaret eden koca, boşanmada “tam kusurlu” kabul edildi.

HUKUKİ KARARLAR VE GEREKÇELER

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu aşırı kıskanç davranışlar sergileyen erkeğin kadına baskı yaptığına ve boşanmada “tam kusurlu” sayılarak nafaka ve tazminat ödemesine karar veren yerel mahkeme kararını onayladı.

KADINDAN CAN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İDDİALAR

Dairenin kararına göre, Ordu’da bir kadın, eşi tarafından sürekli olarak kıskanıldığını, kendisi ve ilk evliliğinden olan kızlarının can güvenliğinin olmadığını, eşinin çeşitli büyüler yaptırdığını ve evin sorumluluklarıyla ilgilenmediğini iddia ederek boşanma davası açtı. Kadın, maddi ve manevi tazminat talep etti.

KOCADAN SAVUNMA VE İDDİALAR

Davalı erkek ise eşinin agresif olduğunu, kendisine sık sık darp uyguladığını ve çoğu zaman ayrı yattığını öne sürdü. Kadının davasının reddini ve kendi davasının kabul edilmesini istedi.

MAHKEME BOŞANMA KARARI VERDİ

Ordu 2. Aile Mahkemesi, erkeğin aşırı kıskanç tavırlarını ve kadına yönelik davranışlarını “tam kusurlu” bularak çiftin boşanmasına hükmetti. Mahkeme, erkeğin kadına aylık 1.000 lira nafaka ile 40 bin lira maddi ve 40 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İSTİNAF SÜRECİ VE SONUÇ

Erkeğin istinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak erkeğin kadına toptan 30 bin lira nafaka ödemesine ve diğer itirazlarının reddine karar verdi. İstinaf kararına yapılan temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştı ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, toplanan deliller doğrultusunda yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

YARGITAY’IN DEĞERLENDİRMESİ

Yargıtay Dairesi’nin kararında, “Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyiz edilen karar, tarafların iddia ve savunmalarına, belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına ve yargılama ile ispat kurallarına uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.