Yargıtay, Buket Çelik’in cezasını bozdu

YARGITAY’DAN CEZA BOZMA KARARI

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Hakkı Öz’le ilişki yaşadığı iddia edilen Buket Çelik’e (40), hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğduğu gerekçesiyle verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, kararın gerekçesinde; sanığın cezasının alt sınıra yakın bir şekilde indirilmesi gerekirken, somut olayda bu koşulların oluşmadığını belirterek, eksik ceza tayin edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 10 Şubat 2022’de saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak’ta gerçekleşti. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve bir çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında park halindeki hafif ticari araçta bir tartışma çıktı. İddialara göre, Buket Çelik, sürücü koltuğundaki Öz’ü boynuna emniyet kemeri dolayarak boğdu. Çelik, olayın ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Hakkı Öz’ün kanında ethanol ve sildenafil bulunduğu, ölümünün boğma ile gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi ve beyin iskemisi nedeniyle olduğu belirtildi.

SUÇLAMALAR VE DAVA SÜRECİ

Buket Çelik hakkında “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çelik savunmasında, Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını ve maddi destek almadığını söyledi. Üçüncü duruşmada savcı, Çelik’in “haksız tahrikle kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşma, 31 Mart 2023’te görüldü; burada Çelik suçlamaları reddedip beraatini talep etti. Mahkeme, Buket Çelik’e “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, “haksız tahrik” indirimiyle 15 yıla, ardından “iyi hal” indirimiyle 12 yıla düşürüldü.

AİLENİN TEPKİSİ VE YARGITAY’IN KARARI

Hakkı Öz’ün ailesinin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, sanığa verilen cezanın az olduğunu ifade ederek, kararı istinaf mahkemesine ve ardından Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın maktulün üzerine çıkarak emniyet kemerini boynuna dolayarak Öz’ü öldürdüğüne dikkat çekti. Yargıtay, cezanın alt sınıra yakın bir şekilde indirilmesi gerektiği ve olayın bu koşulların oluşmadığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti.