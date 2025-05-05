Yargıtay Ceza Dairesi, C. M. A.’nın cezasını onadı

YARGITAY’DAN PINAR GÜLTEKİN DAVASINA YENİ KARAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesine dair sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı inceleyerek reddetti. Daire, başsavcılığın itirazını değerlendirip karara bağladı.

CEZA BOZULDU, İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkemenin kararında, sanık Avcı’ya uygulanan “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Daire tarafından bozulduğu vurgulandı. Bozma gerekçesi ise “sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemesi” olarak belirtildi. Daire, bozma kararında “isabetsizlik bulunmadığı” ifadesine yer vererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını reddetti. Daire, bu kararı oy çokluğuyla aldı. Karar, dosyanın üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna iletileceği belirtildi.

OLAYIN ARKA PLANI VE CEZA İNCELEMELERİ

Muğla’da Pınar Gültekin’in 2020’deki öldürülmesiyle ilgili görülen davada, sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, fakat uygulanan haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme ayrıca, Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkları beraat ettirmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı’nın beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, sanık Cemal Metin Avcı’ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanık Avcı’ya “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti. Mertcan Avcı’ya ise “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Daha sonra, dosya sanık avukatı tarafından temyiz edilerek Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Daire, “haksız tahrik uygulanmadığı” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.