Yargıtay Ceza Dairesi, Hükmü Reddetti

YARGITAY’DAN CEMAL METİN AVCI İLE İLGİLİ KARAR

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin (27) cinayeti davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanık Cemal Metin Avcı’ya verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozmaya yönelik itirazı oy çokluğuyla reddetti. Kararda, sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirmediğine ve asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığına vurgu yapıldı.

DAVADA TEMYİZ İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’nin 10 Mart 2023 tarihli hükmünün temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanık Cemal Metin Avcı’ya ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Öte yandan, diğer sanık Mertcan Avcı’nın ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan verilen 4 yıl hapis cezası onandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen şubat ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozulmasına itiraz etti. İtirazda, evli olan sanık Avcı ile Pınar Gültekin arasında evlilik dışı bir ilişkinin bulunduğu, sanığın Gültekin’e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu, ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu ifade edildi. Bu sebeple Gültekin’i öldürme kararı aldığı belirtilen sanık Avcı’nın öldürme kararındaki sebat ve ısrarı üzerinde duruldu. İtirazda, “Sanığın davranışlarının, eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

İTİRAZIN REDDEDİLMESİNİN GEREÇEKTİĞİ BİLDİRİLDİ

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledikten sonra suçta tasarlamanın unsurlarının bulunmadığına ve sanığın eyleminin canavarca hisle değil, eziyet çektirerek öldürme olduğuna kanaat getirdi. Ayrıca, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma şartlarının oluştuğunu ancak verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanmasının dikkate alınmadığını belirtti. Daire, bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını 3’e 2 oy çokluğuyla reddetti.

HUKUK GARABETİ İFADELERİ

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Adli tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin’in canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine daha önce oy çokluğuyla ‘Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır’ şeklinde hukuk garabeti mahiyetinde bir karar veren Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yine aynı hatayı yaparak 3’e 2 çoğunlukla aynı kararı verdi. Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin 3 üyesi, ‘Canavarca hisle öldürülmemiştir’ diyor. Bu karar hukuki bir garabet olup, Türk hukuk tarihinde yer alacaktır.” ifadesini kullandı.