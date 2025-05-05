Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar Verecek

Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek

YARGITAY’IN KARARI VE İTİRAZ SÜRECİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülen Pınar Gültekin’in cinayetine dair Yargıtay 1. Dairesi, ‘canavarca hisle’ ve ‘tasarlayarak’ öldürme eyleminin oluşmadığına kanaat getirip haksız tahrik indirimini uygulamadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. Sanık Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i, ‘tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek, kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay 1. Dairesi tarafından ‘canavarca hisle’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin var olmadığı gerekçesiyle bozularak, haksız tahrik indirimi uygulandı.

PINAR GÜLTEKİN AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendiren Yargıtay 1. Dairesi, ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’ ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin mevcut olmadığı yönünde oy çokluğu ile itirazı reddetti. Dosya artık karar için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemlir, yaptığı açıklamada, “Adli tıp raporuna göre, diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek araziye atılan Pınar Gültekin’in canavarca hisle katledilmesine dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine önceki oy çokluğunun ‘canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır’ şeklinde hukuk garabeti bir karar vermesi, bu durumun devam ettiğini gösteriyor” dedi.

HUKUKİ TARTIŞMALAR VE SONUÇ

Avukat Epözdemlir, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararı ile ilgili olarak, “Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin’in ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin üç üyesinin, canavarca hisle öldürülmediği yönündeki görüşleri ve katilin ‘haksız tahrik’ altında cinayeti işlediği iddiaları, ciddiyetten uzak bir değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bu kararın Türk hukuk tarihinde, gayri vicdani bir sonuç olarak yer alacağını belirtti.