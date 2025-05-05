Yargıtay, Cinayet Davasında Haksız Tahrik Belirledi

YARGITAY’DAN ‘CANAVARCA HİS YOK’ KARARI

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına yönelik itirazı oy çokluğuyla reddetti. Kararda, sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirmediği ve asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığı belirtildi.

İTİRAZIN REDDEDİLMESİ

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin’in öldürülmesine dair davada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’nin 10 Mart 2023 tarihli hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Sanık Cemal Metin Avcı’ya yönelik ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu. Diğer sanık Mertcan Avcı hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan verilen 4 yıl hapis cezası onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz etti.

KANITLAR VE DEĞERLENDİRME

İtirazda, sanık Avcı ile Pınar Gültekin arasında evlilik dışı bir ilişki olduğu, sanığın Gültekin’e maddi yardımda bulunduğuna ve ilişkilerinin ifşa olmasından endişe duyduğu ifade edildi. Sanık Avcı’nın öldürme kararında kararlı olduğu vurgulandı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, suçta tasarlamanın unsurlarının bulunmadığına ve şiddetin canavarca hisle değil, eziyetle gerçekleştiğine kanaat getirdi. Daire, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gereken şartların mevcut olduğuna ancak asgari oranda uygulanmadığına karar verdi.

GÜLTEKİN AİLESİNDEN TEPKİ

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Adli tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin’in canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine daha önce oy çokluğuyla ‘Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır’ şeklinde hukuk garabeti mahiyetinde bir karar veren Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yine aynı şekilde karar vermiştir. Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek” dedi. Avukat Epözdemir, bu kararın hukuk açısından adaletsiz olduğunu ve Türk hukuk tarihinde olumsuz bir yere sahip olacağını vurguladı.