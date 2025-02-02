Yargıtay’dan Boşanma Kararında Kanıt Koşulu

BOŞANMA DAVASI VE HASTANEE RAPORU TALEBİ

Bir kişi, eşinde vajinismus rahatsızlığı olduğu için boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, kadını hastaneye sevk etmeyi reddetti ve erkeği kusurlu bularak boşanmaya hükmetti. Ancak Yargıtay, kadının hastaneye sevk edilerek rapor alınması gerektiğini belirterek bu kararı bozdu. Emre Ş. ve Buket Ş. çifti, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade ederek karşılıklı boşanma davası açtı.

MAHKEME KARARI VE TEMYİZ SÜRECİ

Çift, karşılıklı dava dilekçesi sundu. Emre Ş., eşinin vajinismus rahatsızlığı olduğunu, cinsel birliktelikten kaçındığını belirterek kadının hastaneye sevk edilmesini ve hastane raporu alınmasını istedi. Fakat mahkeme, alınacak raporun dosyaya yenilik katmayacağına karar vererek talebi reddetti. Mahkeme, Emre Ş.’nin davasını reddederken Buket Ş.’nin davasını kabul etti ve çiftin boşanmasına hükmetti. Ayrıca, mahkeme Emre Ş.’yi kusurlu bularak eşine nafaka ve tazminat ödemesine karar verdi.

YARGITAY’IN DEĞERLENDİRMESİ VE BOZMA KARARI

Yerel mahkemenin bu kararının ardından Emre Ş., davayı temyize taşıdı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nden de istediği sonucu alamayan Emre Ş., dosyayı ikinci kez temyiz ederek Yargıtay’a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Eksik inceleme ile hüküm kuruldu” diyerek kararı bozdu. Yargıtay, olguların kanıtlanması konusunda taraflara imkan tanınmasının adil yargılama hakkının bir gereği olduğunu belirtti. Emre Ş.’nin dayandığı hastane raporunun alınabilmesi için Buket Ş.’nin hastaneye sevk edilmesi gerektiğini ifade etti. Raporun alınması ile birlikte tüm delillerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE RAPOR TALEBİ

Levent Karakoç, “Kusur nedeninin var olup olmadığının konunun uzmanlarından alınacak raporlar ile tespiti gerekmektedir. Rapor neticesine göre ise mahkemece kusur değerlendirmesi yapılması gerekmektedir” dedi. Yargıtay, dosyayı ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderdi.