Yargıtay, Ersin Kurt’un beraatını bozdu

Kocaeli’de gazeteci Güngör Arslan’ın cinayetiyle ilgili Ersin Kurt’un beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Arslan, 19 Şubat 2022 tarihinde ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Ramazan Özkan olayın hemen ardından yakalandı. Soruşturma kapsamındaki gözaltılarda Ersin Kurt ile birlikte Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi tutuklandı. Diğer sanıklar Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2023’teki duruşmada, Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan’a “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “ruhsatsız silah taşıma” suçundan ise 7 yıl hapis cezası verdi. Burhan Polat da “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırıldı. Ersin Kurt’un tüm suçlardan beraatine karar verilirken, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 20’şer yıl hapis cezası aldı. Ramiz Saatçi, “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs” suçundan 2 yıl 3’er ay hapis cezası aldı. Özgür Taşkıran, “suçluyu kayırma” suçundan 3 yıl 6 ay, Can Yıldırım ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Abdullah Yürük ise beraat etti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yargıtay, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozdu. Daire, sanık Ersin Kurt’un “tasarlayarak kasten öldürmeyi azmettirme” ve “vahim olan silah veya mermiler” suçlarından verilen beraat kararını iptal etti. Bu durum Ersin Kurt’un Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına yol açacak.