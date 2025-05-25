Yargıtay Eşin İş Yerini Bilmemek

EŞİN İLGİSİZ DAVRANIŞLARI BOŞANMAYA SEBEP OLDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen erkeği kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

DAVAYA CEVAP VERMEYEN DAVALI

Antalya’da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını ve sosyal medyada engellendiğini belirterek boşanma davası açtı. Kadın, eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını da ifade etti. Davalı eş, dava dilekçesinin usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davaya cevap vermedi.

KUSURLU BULUNDU

Antalya 8. Aile Mahkemesi, erkeğin eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermediği gerekçesiyle onu kusurlu buldu. Mahkeme, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını tespit ederek tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetinin anneye verilmesine ve erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesine karar verdi.

TEMYİZ İSTEMİ REDDEDİLDİ

Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirledi. Daire, davalı eşin temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.