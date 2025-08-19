Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLE İLGİLİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya üzerinde fotoğraf paylaşımı yapan kullanıcıları etkileyen önemli bir karara imza attı. Bir Instagram kullanıcısının, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaşması üzerine, şikayetçi tarafından “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASI VE SONUCU

Yerel mahkeme, davayı değerlendirerek sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, sanığın avukatlarının yaptığı istinaf başvurusu üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması sebebiyle eylemin suç oluşturmadığına karar vererek sanığı beraat ettirdi.

DOSYANIN YARGITAY’A GİDİŞİ

Şikayetçiler, bu beraat kararına itiraz edince dosya Yargıtay’a taşındı. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde belirtildiği gibi “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında olduğunu ifade ederek, istinaf mahkemesinin beraat kararını bozdu.

KİŞİSEL VERİLER VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRME

Dairenin kararında, bir şahsa ait her tür bilginin başkalarına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesinin, TCK’nın 136. maddesinde suç olarak tanımlandığı belirtildi. Herkesçe bilinen ya da kolaylıkla ulaşılabilen kişisel bilgilerin, hukuki açıdan “kişisel veri” olarak kabul edildiği vurgulandı. Kararda, “Kişisel verilerin, kayıtlı olduğu yerden alınarak ya da başka bir nesneye taşınarak sabitlenmesi, bu verilerin ele geçirme kapsamına girmektedir” değerlendirmesi yer aldı. Davanın konusunu oluşturan durumu da şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından paylaşılan verilerin “kişisel verileri ele geçirme” suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. “Suçun mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, delillerin değerlendirilmesinde yapılan hata nedeniyle sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur” şeklinde ifadelere yer verildi.

TCK 136. MADDEDE NE DİYOR?

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerini içermektedir.