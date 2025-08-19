Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşımıyla ilgili önemli bir karar verdi. Bir Instagram kullanıcısının, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaşıp şikayet edilmesi sonucunda “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor.

HAPİS CEZASI VE SONRASI BERAAT

İlk olarak yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın itirazı üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan edinilmesi nedeniyle suç oluşturmadığına karar vererek beraat etti.

DAVA YARGITAY’A GİDİYOR

Şikayetçilerin itirazının ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, incelemesinde sanığa ait eylemin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesi kapsamında suç oluşturduğunu belirterek mahkemenin beraat kararını bozdu.

TCK 136. MADDEYE VURGU

Yargıtay’ın kararında, bireylere ait her türlü bilginin başkalarına iletimi veya ele geçirilmesinin TCK’nın 136. maddesine göre suç olduğu vurgulandı. Herkes tarafından bilinen ya da kolaylıkla ulaşılabilen kişisel bilgilerin de yasal olarak “kişisel veri” olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edilerek, “Kişisel verilerin, yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması veya başka bir nesneye aktarılması kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir.” denildi. Dava konusu olayda da sanığın, şikayetçilerin izni olmaksızın paylaşımlar yaptığı belirtildi ve bu nedenle “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan mahkum edilmesi gerektiği kaydedildi.

TCK 136’NIN İÇERİĞİ

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadesi yer alıyor.