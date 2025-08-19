Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN SOSYAL MEDYA KARARI

Yargıtay, sosyal medyada fotoğraf paylaşanları etkileyen yeni bir karar duyurdu. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık profil kullanıcılarından elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Şikayetler üzerine, sosyal medya kullanıcısına “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ, SONRA BERAT EDİLDİ

Yargılamayı yürüten yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınmış olması nedeniyle bu eylemin suç oluşturmadığına karar vererek sanığı beraat ettirdi.

DOSYA YARGITAY’A GÖNDERİLDİ

Şikayetçilerin itirazı sonrasında dosya Yargıtay’a taşındı. Temyiz incelemesi gerçekleştiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın hareketinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamına girdiğine dikkat çekerek, istinafın beraat kararını bozdu.

TCK’NIN 136. MADDESİNE GÖNDERME YAPILDI

Dairenin açıklamasında, bir bireye ait her türlü bilginin başkalarına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin TCK’nın 136. maddesi çerçevesinde suç olarak tanımlandığı ifade edildi. Herkesin kolayca ulaşabileceği veya bilmesi muhtemel olan kişisel bilgilerin de yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edildiği vurgulanarak, “Kişisel verilerin bulunduğu yerden alınması ya da başka bir nesneye taşınması ve tekrar kullanılabilmesine olanak sağlaması, kişisel verileri ele geçirme olarak değerlendirilebilir.” değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, dava konusundaki şikayetçilerin izni olmadan sanığın yaptığı paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” olarak tanımlanması gerektiği ifade edilerek, “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek, yazılı olarak sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.” denildi.

TCK 136 NE KAYDEDİYOR?

TCK’nın 136. maddesinde, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde ifadeler yer alıyor.