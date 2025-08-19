Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN SOSYAL MEDYA KARARI

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşan kullanıcıları etkileyen önemli bir karar aldı. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcı hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI, SONRA BERAT

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası kararı verdi. Ancak, istinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan elde edilmesi nedeniyle eylemin suç sayılmadığına karar vererek sanığın beraatine hükmetti.

DAVA YARGITAY’A TAŞINDI

Şikayetçilerin itirazı sonrası dosya Yargıtay’a gönderildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamına girdiğini belirterek, istinafın beraat kararını bozdu.

TCK 136. MADDEDE NE YAZIYOR?

Dairenin kararında kişiyere ait bilgilerin başkalarına verilmesi veya yayılmasının, TCK’nın 136. maddesi gereği suç oluşturduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, herkes tarafından bilinen ya da kolay erişilebilen kişisel bilgilerin dahi yasal olarak “kişisel veri” sayıldığı ifade edildi. “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan faaliyetler, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir” denildi. Dava kapsamında, şikayetçilerin rızası olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” olarak nitelendirildi. Sonuç olarak “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı. TCK’nın 136. maddesinde, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesi mevcut.