Yargıtay Heyeti Anıtkabir’i Ziyaret Etti

YARGITAY HEYETİ ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2025-2026 Adli Yıl açılışı için Anıtkabir’i ziyaret etti. Kerkez ve Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Kerkez, burada çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından, heyet Anıtkabir’in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi ve daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

ATATÜRK ÖZEL DEFTERİ’NE DUYGULARINI YAZDI

Kerkez, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu sözleri yazdı: “Aziz Atatürk, 2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in temeli olan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmak en temel görevimizdir. Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz.”