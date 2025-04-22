Yargıtay, Kadına Tazminat Ödemeyi Onadı

YARGITAY’DAN BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN KARAR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine “çingene” diyen kocanın boşanma davasındaki kusurlu davranışlarını değerlendirerek, kadına tazminat ve nafaka ödenmesine dair yerel mahkemenin kararını onadı. Karara göre, Çorum’da yaşayan bir birey evlendikten sadece 14 gün sonra eşinin evi terk ettiğini, evlilik süresince hakaretler aldığını ve kadının tahrik eden davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. Aynı zamanda, kadının bir önceki evliliğinden olan çocuğun kendisine karşı saldırgan ve saygısız tutum içinde olduğunu ifade ederek boşanma davası açtı.

KADINDAN KARŞI DAVA

Davalı kadın ise eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu ve erkeğin evlilik boyunca her söz ve davranışına karşı çıktığını, tartışmalar çıkardığını belirterek kendisine “çingene” ve “çingene karı” şeklinde hakaret ettiğini, sonunda da evden kovduğunu dile getirerek karşı dava açtı. Çorum 2. Aile Mahkemesi, yargılama sonunda kocanın “çingene” diyerek kadına hakaret ettiğini tespit edip, erkeğin iddialarının ise kanıtlanamadığına karar verdi. Mahkeme, erkeğin açtığı davayı reddederek, kadının davasını kabul etti ve “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” sebebiyle tarafların boşanmasına hükmetti. Ayrıca, erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesi yönünde karar aldı.

İTİRAZ DEĞERLENDİRMESİ

Erkeğin bu karara itirazı üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ve istinaf başvurusunu reddetti. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemede usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını tespit ederek kararın onanmasına karar verdi. Dairenin kararında, “Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup erkeğin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.” ifadeleri yer aldı.