Yargıtay Kararı: Alacaklı Enflasyon Zararını Talep Edebilir

YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİ

Yüksek enflasyon döneminde ekonomik dengeler sarsılmaya devam ediyor ve borç ile alacak ilişkileri yeni bir boyut kazanıyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, enflasyonun paranın alım gücünü büyük oranda azalttığını ve bu durumun alacaklıları ciddi kayıplara uğrattığını ifade ediyor. Alacaklılar, sadece ana para ve faiz talep etmekle kalmıyor, aynı zamanda enflasyonun doğurduğu ek zararları yani munzam zararları da talep edebiliyor.

ALACAKLILARIN ZARARLARI VE YARGITAY KARARI

Tekışık, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2024/3534 Esas, 2025/15 Karar sayılı emsal karara dikkat çekerek, “Borcun zamanında ödenmemesi halinde alacaklı, enflasyon nedeniyle uğradığı ve temerrüt faizini aşan zararı borçludan isteyebilir” diyor. Ayrıca, alacaklının parasını zamanında alamamasının ekonomik planlarını aksattığını ve yatırım fırsatlarını kaçırmasına neden olduğunu da vurguluyor. Tekışık, “Bazı borçlular, borçlarını yıllarca ödemeyip sonunda faiz ve mahkeme masraflarıyla kapatsalar bile, bu süreçten kazançlı çıkabiliyor” şeklinde görüş bildiriyor.

Borçlar Kanunu’nun 122/1. maddesine atıf yapan Tekışık, temerrüt faizinin zararı karşılamayıp borçlunun kusursuzluğunu ispatlayamadığı durumlarda, ortaya çıkan ek zarardan sorumlu tutulabileceğini belirtiyor. Hukuken bu zarar “munzam zarar” olarak tanımlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin benzer durumlarda alacaklının yanında durduğunu hatırlatan Tekışık, “AİHM kararlarında, düşük temerrüt faiziyle borçlunun haksız kazanç sağladığı ve alacaklının uğradığı zararın tazmin edilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor” diyor.

YARGITAY’IN EMSAL KARARI

Tartışmalara neden olan bir karar ise bir konut kooperatifi üyesinin açtığı aşkın zarar davasıyla gündeme geldi. Davacı, borçlar nedeniyle kooperatiften hak ettiği konutu icra yoluyla kaybettiğini belirtti. Kooperatif tarafından verilen 135 bin TL’lik senedi yıllar sonra 219 bin TL’ye tahsil ettiğini, ancak bu tutarın mevcut piyasa koşullarında konut almaya yetmediğini ifade etti. İlk derece ve istinaf mahkemeleri, davacının zararını somut biçimde ispatlayamadığını savunarak davayı reddetti. Fakat Yargıtay, bu kararı bozdu ve konutun icra yoluyla kaybedilmesiyle ortaya çıkan zararların ve enflasyon etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Davacı, artan konut fiyatları nedeniyle yaşadığı kaybın “aşkın zarar” olduğunu belirterek, bu farkın ticari avans faizi ile birlikte tazminini talep etti. Yargıtay, bu talebi haklı bularak emsal teşkil edecek bir karara imza attı.