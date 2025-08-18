Yargıtay Kararı: Sıfır Araç Değişimi

YARGITAY’DAN OTOMOBİL ALANLARA ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay, sıfır otomobil satın alanları etkileyen yeni bir karar verdi. Ankara’da yaşayan bir birey, bayiden sıfır kilometre bir araç aldı. Ancak, satın aldığı otomobilin kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekelerle karşılaştı. Bu durumu firma yetkililerine ileten kişi, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği” yanıtını aldı. Cila işlemi sonrası lekelerin geçmemesi üzerine, hatasız ve sorunsuz başka bir araçla değişim yapılmasını isteyen araç sahibinin talebi bayi tarafından kabul edilmedi.

DAVA AÇMA SÜRECİ

Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvuran bu birey, otomobilin ayıpsız bir şekilde değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise, aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız bir şekilde teslim edildiğini savunarak davanın reddini istedi.

MAHKEMEDEN HAKLI BULUNDU

Dava sürecinde Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Araçtaki sorunun “gizli ayıp” niteliğinde olduğu ve sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “misliyle değişim” kararının doğru olduğuna hükmetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de bu değişim kararını hukuka uygun bularak onayladı.

AYIPLI ARAÇLARA DİKKAT

Yargıtay kararında, araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına vurgu yapıldı. Kararda, “Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir” denildi.