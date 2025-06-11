Yargıtay, Kıskançlık ve Sahte Takı Boşanma

BOŞANMADA KUSUR SAYILAN DAVRANIŞLAR

Ordu’da bir evli çiftin boşanma davasında, görüşülen konular “boşanmada kusur” olarak değerlendirilerek dosyalara geçti. Koca, aşırı kıskanç tavırlar sergileyerek eşinin evden çıkmasına izin vermedi, nikahta sahte takı taktı, eşine bağırdı ve üzerine yürüyerek hakaret etti. Tüm bu davranışlar sonucu, boşanmada “tam kusurlu” kabul edildi.

KADIN, CAN GÜVENLİĞİ İÇİN BAŞVURDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yukarıda belirtilen davranışları sergileyen erkeğin, nafaka ve tazminat ödemesine yönelik yerel mahkeme kararını onadı. Ordu’da yaşayan kadın, sürekli kıskanıldığını, üzerinde baskı kurulduğunu, kendisi ve ilk evliliğinden olan kızlarının can güvenliğinin tehdit altında olduğunu, eşinin büyü yaptırdığını ve evin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek boşanma davası açtı. Dosyada, davacı kadın maddi ve manevi tazminat talep etti.

KADIN AGRESİF OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Davalı koca ise eşinin agresif bir yapıda olduğunu, kendisine darbettiğini, bahanelerle ayrı yattığını ve kendisine küfrettiğini öne sürerek, kadının davasının reddedilmesini, kendi davasının kabul edilmesini talep etti.

MAHKEME KARAR VERDİ

Ordu 2. Aile Mahkemesi, aşırı kıskanç ve tehditkar tavırlara sahip erkeği “tam kusurlu” bularak çiftin boşanmalarına hükmetti. Mahkeme, erkeğe kadına aylık 1.000 lira nafaka ile birlikte 40 bin lira maddi, 40 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İSTİNAF KARARI

Erkeğin istinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak, erkeğin kadına toplam 30 bin lira nafaka ödemesine, diğer itirazlarının reddine karar verdi. İstinaf sonucunda gelen temyiz başvurusu, Yargıtay’a iletildi.

YARGITAY’DAN UYGUN GÖRÜLEN KARAR

Temyiz aşamasını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, toplanan deliller ve yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında şu açıklamalara yer verildi: “Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması, 6100 sayılı Kanun’un 371. maddesinde yer alan sebeplerin varlığı halinde mümkündür. Temyiz edilen karar, tarafların iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere ve yargılama kurallarına uygun olup, davalı erkek tarafından öne sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirmiyor.”