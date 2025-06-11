Yargıtay Kripto Parayı Yatırım Aracı Saydı

YARGITAY’DAN EMSEL KARAR

Yargıtay, kripto parayı bir yatırım aracı olarak değerlendirerek eşlerin birbirinden habersiz olarak yatırım yaptığı kripto paralara yönelik boşanma davalarında bu durumun eşlere kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti. Bu önemli karar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından alındı. Mahkeme, bir eşin parasını kripto paraya yatırmasının günümüz ekonomik koşullarında bir yatırım kararı olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

BOŞANMA DAVASINDA KRİPTO PARA YATIRIMI

Kayseri’de bir boşanma davasında, eşlerden birisi, diğer eşin kendi kazancını kripto paraya yatırmasını, boşanma sebebi olarak öne sürdü. İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, verilen kararların ardından dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nde temyiz incelemesine alındı. Yargıtay, “Eşin parasını kripto paraya yatırma vakıası, günün ekonomik şartları düşünüldüğünde bir yatırım aracı olarak yapılmasından dolayı boşanma açısından eşe kusur olarak yüklenemez” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

KUSUR DEĞERLENDİRMESİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosya incelemesi sonrası, “Mahkemece erkeğe kusur olarak yüklenen ‘hayata kast ile kadını terke zorladığı’ vakıasının ispatlanmadığı; ‘parasını kripto paraya yatırma’ vakıasının ise yalnızca kripto para almak eyleminin kusur teşkil etmeyeceği, ispatlanmayan ve kusur olarak değerlendirilemeyecek vakıaların tarafa kusur olarak yüklenilmesinin mümkün olmadığı” yönünde açıklamalarda bulundu. Bunun sonucunda, erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olduğuna karar verilmesi gerektiği belirtildi.

AVUKAT GÖRÜŞÜ

İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan, Yargıtay’ın kararını değerlendirdi. Karamercan, “Eşin parasını kripto paraya yatırma vakıası, ailenin ekonomik gücünü sarsar derecede ise, bu durum boşanma davası açısından kusur teşkil etmesi gerekir” ifadelerini kullandı. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerine atıfta bulunarak, ailenin ekonomik varlığının korunmasının önemini vurguladı. Eşin kripto paraya yatırım yapmasının, ailenin ekonomik durumunu etkileyip etkilemediğinin belirleyici bir unsur olduğunu belirtti.