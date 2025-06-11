Yargıtay, Nikahta Sahte Takı Kusu

EVLİ ÇİFTİN BOŞANMA DAVASINDA KUSUR DEĞERLENDİRMESİ

Ordu’da gerçekleşen bir boşanma davasında, evli bir çiftin arasındaki sorunlar “boşanmada kusur” kapsamında değerlendirildi. Aşırı kıskanç tavırlar sergileyen, eşinin evden çıkmasına izin vermeyen, nikahta sahte takı takan, eşine bağıran ve ona hakaret eden koca, boşanmada “tam kusurlu” kabul edildi.

BOŞANMADA KUSUR OLUŞTURAN DAVRANIŞLAR

Aşırı kıskanç davranışlar, eşin evden çıkmasına izin vermemek, nikahta sahte takı kullanmak, eşe bağırmak ve hakaret etmek gibi eylemler, yargılama sürecinde belirleyici oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu tür tavırlarıyla bilinen erkeğin, kadına uyguladığı baskı nedeniyle nafaka ve tazminat ödemesine yönelik yerel mahkeme kararını onadı.

KADINDAN CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Ordu’da yaşayan kadın, eşi tarafından sürekli olarak kıskanıldığını ve üzerinde baskı kurulduğunu beyan ederek boşanma davası açtı. Kadın, kendisinin ve ilk evliliğinden olan kızlarının can güvenliğinin tehdit altında olduğunu, evin sorumluluklarını üstlenmeyen eşinin büyü yaptırdığını ileri sürdü. Davacı, maddi ve manevi tazminat talep etti.

KOCADAN AGRESİF SAVUNMA

Davalı erkek, eşinin agresif bir yapıya sahip olduğunu, kendisine saldırdığını ve aralarındaki çatışmalardan dolayı ayrı yattığını iddia ederek, kadının davasının reddedilmesini ve kendi davasının kabulünü talep etti.

MAHKEME BOŞANMA KARARINI VERDİ

Ordu 2. Aile Mahkemesi, erkeği “tam kusurlu” bularak, tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, kadına, erkeğin aylık 1.000 lira nafaka, 40 bin lira maddi ve 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İSTİNAF DEĞERLENDİRMESİ

Erkeğin istinaf başvurusu üzerine, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, çiftin sosyal ve ekonomik durumlarını göz önüne alarak erkeğin kadına toplam 30 bin lira nafaka ödemesine, diğer itirazların ise reddine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONAYLADI

İstinaf kararına yapılan temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, “Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması, 6100 sayılı Kanun’un 371. maddesinde yer alan sebeplerden biri varsa mümkündür. Temyizen incelenen karar, eldeki delillere ve dava şartlarına uygun bulunmuştur” ifadesi yer aldı.