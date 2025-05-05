Yargıtay Son Kararı Verecek.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.

CEZAYI ETKİLEYEN GİDİŞAT

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülen Pınar Gültekin, varil içine konulup üzerine beton döküldükten sonra cesedi bulunmuştu. Yargıtay 1. Dairesi, Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle’ ve ‘tasarlayarak’ öldürme eyleminin gerçekleşmediği ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını oy çokluğu ile reddetti.

CEMAL METİN AVCI’NIN CEZASI

16 Temmuz 2020 tarihinde Pınar Gültekin’i ‘tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek, kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemal Metin Avcı hakkında, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından verilen karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından, ‘canavarca hisle’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ eyleminin oluşmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu duruma itiraz etti.

PINAR GÜLTEKİN’İN AİLESİNDEN TEPKİ

Yargıtay 1. Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını inceleyerek, ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’ ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin oluşmadığı kanaatiyle itirazı reddetti ve dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderdi. Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemlir, adli tıp raporuna atıfta bulunarak, “Diri diri yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin’in canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi oy çokluğu ile ‘canavarca his yoktur’ ve sanığın haksız tahrikten faydalanması gerektiği şeklinde bir karar vermiştir” dedi. Bu durumun hukuk açısından garabet teşkil ettiğini vurgulayan Epözdemlir, “Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek” ifadelerini kullandı.