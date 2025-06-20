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Yargıtay Ve Danıştay Üyeleri Belirlendi

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇİM KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay üyeliğine Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım getirildi. Aynı zamanda, Halil Koç’un Danıştay üyeliğine seçilmesi de karara bağlandı.

HSK TARAFINDAN YAYIMLANAN KARAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı, Yargıtay ve Danıştay üyelikleriyle ilgili alınan kararları Resmi Gazete’de yayımladı. Bu doğrultuda, HSK’nın eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay’a seçildi. Ek olarak, Halil Koç’un Danıştay üyeliğine seçilmesiyle ilgili de aynı süreç işletildi.

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