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Yargıtay Ve Danıştay Üyeleri Belirlendi

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİNE SEÇİMLER YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçiliyor. Ayrıca, Halil Koç’un Danıştay üyeliğine seçilmesi kararı alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine ait seçimlerle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK ÜYELERİ YARGITAY VE DANIŞTAY’A ATANILIYOR

Bu kapsamda, HSK’nın eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım, Yargıtay üyeliğine atanıyor. Ayrıca, HSK’nın bir diğer eski üyesi Halil Koç’un da Danıştay üyeliğine seçilmesine yönelik karar alınmış durumda.

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