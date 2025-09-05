Yargıtay, Yeni Personel Alımı Duyurdu

YARGITAY PERSONEL ALIM İLANI

Yargıtay, personel alımı ilanlarına bir yenisini ekliyor. Adayların başvuru yapabilmesi için 35 yaşını aşmamış olmaları ve KPSS’den en az 60 veya 70 puan almış olmaları gerekiyor. Yargıtay Başkanlığı tarafından 174 memur alımı kapsamında açık pozisyonlar arasında zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (hizmetli), şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı ve aşçı bulunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Yargıtay Başkanlığı’nın memur alımı için başvurular 5 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 15 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Başvuru süreci boyunca adayların, ilan edilen şartlara uygun olup olmadıklarını dikkatle incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları önem taşıyor.

SINAVLAR VE ATAMA SÜRECİ

Devlet üzerinden “Yargıtay Başkanlığı–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” ya da Kariyer Kapısı platformları aracılığıyla başvurular yapılacak. Adaylar, başvurdukları pozisyona bağlı olarak sözlü sınava ya da sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Sınavların ardından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçleri gerçekleştirilecek. Uygun bulunan adayların atamaları yapılacak. Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihleri ve yerleri hakkında başvuru süreci tamamlandıktan sonra bilgilendirilecek.