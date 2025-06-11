Yargıtay, Yıllık İzin Süresini Belirledi

Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin tahsilinde uygulanacak zaman aşımı süresi, uzun zamandır işçilerle işverenler arasında tartışılan bir konu. Yargıtay, bu konuda dikkat çekici bir içtihat değişikliği yaparak belirsizliklere son verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2012 ile 2017 yılları arasında sona eren iş sözleşmeleri için geçmişte uygulanan 10 yıllık zaman aşımını göz önüne alıyordu. Ancak 2020 yılında iş davalarına bakan dairelerin bir araya getirilmesiyle birlikte bu görüş tekrar değerlendirildi. Yeni içtihada göre, söz konusu dönem için kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde artık 5 yıllık zaman aşımı süresi geçerli olacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ZAMAN AŞIMI SÜRECİ

Ahmet Kıvanç’ın verdiği bilgilere göre, 1 Temmuz 2012 tarihinden önce yıllık izin ücretleri için belirlenen 5 yıllık zaman aşımı süresi, o tarihte yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile 10 yıla çıkarıldı. Ancak 25 Ekim 2017’de yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi alacaklarında zaman aşımı süresi tüm alacak türleri için 5 yıl olarak belirlendi. Kanunda bulunan geçici maddeye göre, 25 Ekim 2017’den önce başlayan zaman aşımı süreleri eski hükümlere göre (10 yıl) devam ediyor. Ancak süresi dolmamış alacaklar için, kalan sürenin 5 yılı geçmesi durumda yeni düzenleme uygulanacak.

SÖZLEŞME BİTİNCE HAK BAŞLIYOR

İş Kanunu’na göre, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücretine hak kazanması, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren mümkün oluyor. İzin ücreti, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor ve zamanaşımı süresi de bu tarihten itibaren başlıyor. İşçinin işten çıkış şekli bu durum üzerinde etkili olmuyor. İster işveren tarafından haklı gerekçelerle çıkarılmış, isterse çalışan kendi isteğiyle işten ayrılmış olsun, kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi zorunlu. Yargıtay’ın içtihattaki bu değişiklik, çalışanların hak arama süresi açısından önemli sonuçlar doğuruyor. İşverenlerin de yükümlülüklerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Ahmet Kıvanç, yazısında çalışanların hak kaybı yaşamamaları için zaman aşımı sürelerini dikkatlice izlemeleri gerektiğini vurguluyor.