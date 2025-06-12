Yargıtay Yıllık İzin Ücretini Belirledi

YILLIK İZİN ÜCRETLERİNDE ZAMAN AŞIMI DEĞİŞİKLİĞİ

Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin tahsilinde hangi zaman aşımı süresinin geçerli olacağı, uzun bir süredir işverenler ve çalışanlar arasında tartışmalara neden oluyordu. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aldığı bilgilere göre, Yargıtay bu konuda önemli bir içtihat değişikliği gerçekleştirerek belirsizliğe son verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçmişte 2012 ile 2017 yılları arasında sona eren iş sözleşmeleri için 10 yıllık zaman aşımını esas alıyordu. Ancak 2020 yılında iş davalarına bakan dairelerin birleştirilmesinin ardından bu yaklaşım yeniden değerlendirildi. Yeni içtihada göre, bu döneme ilişkin kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde artık 5 yıllık zaman aşımı süresi geçerli olacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ZAMAN AŞIMI SÜRECİ

Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, 1 Temmuz 2012’den önce yıllık izin ücretleri için 5 yıl olan zaman aşımı süresi, bu tarihte yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile birlikte 10 yıla çıkarılmıştı. Ancak, 25 Ekim 2017’de yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi alacaklarında zaman aşımı süresi tüm alacak türlerinde 5 yıl olarak belirlenmişti. Kanunda yer alan geçici maddeye göre, 25 Ekim 2017’den önce başlamış olan zaman aşımı süreleri, eski hükümler doğrultusunda (10 yıl) işlemeye devam edecek. Ancak henüz süresi dolmamış alacaklar için, kalan sürenin 5 yılı geçmesi durumunda, yeni düzenleme geçerli hale gelecek.

SÖZLEŞME SONUNDA HAK BAŞLIYOR

İş Kanunu’na göre, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücretine hak kazanması, iş sözleşmesinin sona ermesiyle mümkün hale geliyor. İzin ücreti, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor ve zamanaşımı süresi de bu tarihten itibaren başlıyor. İşçinin işten çıkış şekli bu noktada belirleyici değil. Yani ister işveren tarafından haklı sebeple çıkarılmış olsun, isterse çalışan kendi isteğiyle işten ayrılmış olsun, kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Yargıtay’ın içtihadında yaptığı bu değişim, çalışanların hak arama süresi açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Aynı zamanda işverenlerin de yükümlülüklerini yeniden değerlendirmesini sağlıyor. Ahmet Kıvanç, yazısında çalışanların hak kaybı yaşamamaları için zaman aşımı süresini dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.