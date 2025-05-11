Yargıtay, Yoksulluk Nafakasını Uyarladı

DÖVİZ CİNSİNDEN YOKSULLUK NAFAKASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, önemli bir karara imza atarak, süresiz ve şartsız döviz cinsinden belirlenen yoksulluk nafakasının 18 yıl sonra tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre uyarlanmasına karar verdi. Alınan bilgiye göre, davacı vekili dilekçesinde boşanma protokolü gereğince müvekkili tarafından davalıya aylık 1.500 dolar yoksulluk nafakası ödenmesinin hükme bağlandığını belirtti. Ancak, zamanla davacının ekonomik durumunun bozulduğunu ifade ederek söz konusu nafakanın kaldırılmasını ya da 850 lira tutarına düşürülmesini istedi. Davalı vekili ise, karşı tarafın iddialarını reddederek, müvekkilinin iyi niyet, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine aykırı davranışlar sergilediğini savunarak davanın reddedilmesini talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR VERDİ

İlk derece mahkemesi, dosya kapsamını değerlendirerek davanın kısmen kabulü ile davalıya aylık 1.000 dolar nafaka ödenmesine karar verdi. Ayrıca, nafaka davalarındaki reddedilen talep üzerinden vekalet ücreti talebini de reddetti. Bu karara itiraz edilerek, davalı vekili tarafından istinaf başvurusu yapıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakasını 2.500 TL olarak uyarladı. Yapılan incelemede davacının emekli aylığı aldığı ve döviz kurlarındaki değişim dikkate alınarak nafakanın TL olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu. Kurul, davacı ve davalı tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını içeren raporları değerlendirdi. Bu raporlar neticesinde, davacının gelirinin emekli maaşı ile sınırlı olmadığını ve taraflar arasında ekonomik durum değişikliğinin olmadığını açıkladı. Yargıtay, boşanma tarihindeki nafakanın ödenmesini kabul eden davacının ekonomik konumundaki olumsuz değişikliklerin bulunmadığını belirterek, uyuşmazlığın reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NİN DİRENME KARARI

Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına rağmen, davacının ekonomik durumunun olumsuz yönde değiştiğini iddia ederek direnme kararı verdi. Ancak, davalı vekili bu kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, nihai inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesinin kararını onadı. Onama ilamında, davalı ile davacının fiillerine dayanan menfaat dengesinin korunması gerektiği ve döviz cinsinden belirlenen nafakanın Türk Lirası cinsinden ödenmesine dair kararın isabetli olduğu ifade edildi.