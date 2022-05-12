Yargıtay’dan Canan Kaftancıoğlu kararı

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararını duyurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’dan ”Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın” paylaşımı yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik cezalarla ilgili kararını açıkladı.

Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onandı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu’na 2 ayrı suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

KILIÇDAROĞLU’DAN TÜM MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın hemen ardından Twitter’dan açıklama yaptı. CHP lideri, “Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın” dedi.

KAFTANCIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabı Twitter’dan Yargıtay’ın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu videolu paylaşımına, “Memleketime bahar gelmiş. Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız” notunu düştü.

Kaftancıoğlu, videoda şunları söyledi:

“Yargıtay’dan kararın çıktığı bilgisi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu’na ne ceza verildi, nasıl meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden arayan dostlarıma şunu söylemek isterim; Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin.”