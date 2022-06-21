Yargıtay’dan Kaftancıoğlu yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi, üyeliği düşüren Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na cevap yazı gönderdi.

Yazıda, getirilen siyasi yasağın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilerek kararın geri alınmasını istendi.

CHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda Canan Kaftancıoğlu kararının geri alınmasını istedi.

Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda Kaftancıoğlu’nun parti üyeliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Böke dilekçesinde, “Kişinin, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezası alması durumunda seçme ve seçilme ehliyetinden mahrum bırakılmasına ilişktin hükmün” Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini hatırlattı.

Bu nedenle Kaftancıoğlu’nun aldığı cezanın parti üyeliğini etkilemediğini söyledi. Karara uymamanın cezai yaptırımı olmadığı belirtildi.