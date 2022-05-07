Yargıtay’dan kameralı takip kararı

Yargıtay, kamera ile takibe alınan temizlik kadınla ilgili emsal niteliğindeki bir karara imza attı.

Temizlik için gittiği evden hırsızlık yaptığından şüphelenen kadını gizli kamerayla takibe alan ev sahibi, temizlikçi kadından şikayetçi oldu. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Sürekli ziynet eşyaları azalan ev sahibi H.K. evini temizlemesi için özel bir şirketten çağırttığı temizlik görevlisi Ş.M.’nin hırsızlık yaptığından şüphelendi. Ş.M.’yi takip etmek için eve gizli kamera yerleştiren H.K. temizlikçinin gün boyu hareketlerini takip etti. Ev sahibi, genç kadının yatak odasındaki şifonyeri karıştırdığını içinde bulduğu cüzdanı kontrol ettiğini tespit etti. Emniyet Müdürlüğü’ne giderek temizlikçisinden şikayetçi olan ev sahibinin şikayeti sonrasında temizlikçi Ş.M. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Ev sahibi 2021 yılında kararı temyiz edince dava Yargıtay’a taşındı. Emsal niteliğinde karara imza aran Yargıtay, evdeki ziynet eşyalarının eksilmesi sebebiyle evde çalışan hizmetliyi gözetlemek amacıyla eve gizli kamera takılması ve elde edilen görüntülerin yargılamada delil olarak sunulmasının hukuka uygun delil olduğuna hükmetti.

TEMİZLİKÇİYİ GÖZETLEMEK HUKUKA UYGUN

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “Eve kamera yerleştirmek suretiyle kayda alınmasını sağladığı görüntülerin hukuka uygun delil olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu kamera kayıtlarına dayanılarak, daha önce H.’nin ziynet eşyalarında ve parasında meydana gelen eksiklikler bağlamında Ş.’nin hırsızlık suçunu işlediği kabul edilerek hakkında mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ancak; Ş’nin yatak odasında bulunan şifonyeri karıştırarak, içinde bulduğu cüzdanı kontrol etmesi ve fakat boş olduğunu görünce yerine koyması bağlamında, teşebbüs aşamasında kalmış hırsızlık suçunu işlediğini kabul ederek, hakkında mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği, yönünde içtihatta bulunmuş ve ilk derece mahkemesinin beraat hükmünün bozulmasına karar vermiştir. Güvenlik ve toplumsal düzenin sağlanması amacıyla kamuya açık alanlarda kurulan şehir kamerası görüntüleriyle özel kişi ya da kuruluşların ev ya da iş yerlerinde, yaşama hakkı ile mülkiyet hakkı başta olmak üzere kendi hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurdukları kamera görüntülerinin gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerekir.”