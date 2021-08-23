Yargıtay’dan retweet kararı

Twitter’da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine hükmedildi.
Yargıtay 18’ini Ceza Dairesi, Twitter’da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.
Hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.
3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
Hukukçular, “Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim” mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.
Hakaret suçunu işleyenler 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Yargıtay 18’ini Ceza Dairesi’nin ‘retweet’ kararını ve sosyal medya düzenlemesini TRT Haber’e değerlendirdi.