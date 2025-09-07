Haberler

Yarı Finalde Türkiye, İtalya ile Buluşuyor

FINAL MÜCADELESİNE YÜKSELİŞ

Yarı finalde Japonya’ya karşı gösterilen üstün performansla millilerimiz sahadan zaferle ayrıldı ve finale adını yazdırdı. Bu zafer, Türkiye’nin tarihinde Dünya Şampiyonası finaline ilk kez yükselmesiyle birlikte unutulmaz bir başarıya imza atmasını sağladı. Şimdi tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği finalde Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaşacak.

MAÇIN EKRANDA YERİ

Voleybolun zirvesini belirleyecek olan bu heyecanlı final maçı, 7 Eylül Pazar günü Bangkok’ta bulunan Indoor Huamark Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Mücadele, saat 15:30’da başlayacak ve büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye ile İtalya arasındaki tarihi final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından sporseverlere canlı olarak sunulacak. TRT 1’in yanı sıra Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden de izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde takip edilebilecek. Türkiye İtalya maçı devam ediyor…

ÖNEMLİ

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

