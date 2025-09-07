Yarı Finalde Türkiye, İtalya ile Buluşuyor

FINAL MÜCADELESİNE YÜKSELİŞ

Yarı finalde Japonya’ya karşı gösterilen üstün performansla millilerimiz sahadan zaferle ayrıldı ve finale adını yazdırdı. Bu zafer, Türkiye’nin tarihinde Dünya Şampiyonası finaline ilk kez yükselmesiyle birlikte unutulmaz bir başarıya imza atmasını sağladı. Şimdi tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği finalde Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaşacak.

MAÇIN EKRANDA YERİ

Voleybolun zirvesini belirleyecek olan bu heyecanlı final maçı, 7 Eylül Pazar günü Bangkok’ta bulunan Indoor Huamark Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Mücadele, saat 15:30’da başlayacak ve büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye ile İtalya arasındaki tarihi final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından sporseverlere canlı olarak sunulacak. TRT 1’in yanı sıra Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden de izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde takip edilebilecek. Türkiye İtalya maçı devam ediyor…