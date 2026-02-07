Yarı İletken Satışlarında Rekor Artış Bekleniyor

yari-iletken-satislarinda-rekor-artis-bekleniyor

YARI İLETKEN SATIŞLARI YÜZDE 25,6 ARTTI

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), 2025 yılına yönelik küresel satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, küresel yarı iletken satışları, yıllık bazda yüzde 25,6 artarak 791,7 milyar dolara ulaştı. Bu durum, 2024’te 630,5 milyar dolar olan satışlarla karşılaştırıldığında, tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

BÖLGESEL SATIŞ PERFORMANSI GÖRÜNTÜLENİYOR

Bölgesel açıdan ele alındığında, yarı iletken satışları Asya Pasifik ve diğer bölgelerde yüzde 45, Amerika kıtasında yüzde 30,5, Çin’de yüzde 17,3 ve Avrupa’da yüzde 6,3 oranında artış gösterirken, Japonya’da yüzde 4,7 azalma kaydedildi.

SATIŞLAR 1 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, yaptığı değerlendirmede, yarı iletken satışlarının 2026’da yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Yarı iletkenlerin, neredeyse tüm modern teknolojilerin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Neuffer, yapay zeka, nesnelerin interneti, 6G ve otonom sürüş gibi yükselen teknolojilerin çiplere olan güçlü talebi önümüzdeki dönemlerde de artıracağını ifade etti. Neuffer, Washington’daki karar vericilerin yerli çip ekosistemini güçlendirecek politikalara öncelik vermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı ve “Küresel ölçekte rekabetçi bir ABD yarı iletken endüstrisi, ekonomiyi desteklememizi, ulusal güvenliği güçlendirmemizi ve 21. yüzyılda teknolojik liderlik yarışında ön saflarda yer almamızı sağlayacaktır” dedi.

