Yarım Asırdır Organik Ürünler Satıyor

MEVSİMİN ÜRÜNLERİYLE HAYATINI KAZANIYOR

Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde 69 yaşındaki Müslüm Kaya, organik ürünler satarak hayatını sürdürüyor. Yarım asırdır bu sektörde olan Kaya, tezgahında mevsimlere göre domates, salatalık, mandalina, incir, kekik suyu, kestane, nar ekşisi gibi çeşitli organik ürünleri sunuyor. Bu işten elde ettiği gelirle 3 çocuğunu büyüterek onlara yaşam imkanı sağlıyor. Aslen Gaziantepli olan Kaya, 1977 yılında Aydınlı olan eşi ile hayat birleştirdi ve 53 yıldır aynı noktada esnaflık yapıyor.

SAĞLIKLI GIDA SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Kaya, tezgahında organik sebze ve meyvelerin yanı sıra kış aylarında tercih edilen nar ekşisi, kestane, kekik suyu ve kuru incir gibi ürünler de bulunduruyor. Yıllardır sıcaklık ve soğuk demeden her gün tezgahını açtığını, bu iş sayesinde çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştığını belirtiyor. Müslüm Kaya, özgün ürünleriyle yıllardır yerel halkın güvenini kazanmayı başarıyor.

ÜRÜNLERİN FAYDALARI

Müslüm Kaya, tezgahındaki ürünlerin şifa deposu olduğunu vurguluyor. “Kış aylarında sıkça tüketilen kuru incir, kuru kayısı ve pekmez, vücuda enerji verir ve hastalıklara karşı korur. Kuru incir, sindirim sistemini düzenlerken, vücuda doğal bir güç sağlar. Kuru kayısı ise cildi korur ve göz sağlığını destekler. Pekmez ise vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sunar ve özellikle soğuk havalarda sağlıklı kalmayı kolaylaştırır. Bu doğal ürünler, kış boyunca vücudu zinde tutar ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı yardımcı olur,” diyor Kaya.