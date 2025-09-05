Yarın 40’tan Fazla Kentte Yağmur Var

HAVA DURUMU MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre bugün ülkenin iç ve batı taraflarında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. MGM, Kars ve Ardahan çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıkları hafta sonu itibarıyla Ankara’da 30 ile 27, İstanbul’da 28 ile 29 ve İzmir’de 34 ile 35 derecelerde seyredecek. Bugün birkaç ildeki hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Edirne 34 derece, İstanbul 29 derece, Denizli 37 derece, İzmir 34 derece, Adana 34 derece, Antalya 30 derece, Ankara 34 derece, Sinop 31 derece, Erzurum 24 derece, Diyarbakır 37 derece ve Gaziantep 36 derece.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNI

MGM’den alınan verilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: Bugün İstanbul’da hava durumu kuvvetli rüzgar ile sıcaklık 29 derece olacak. Yarın, yani 7 Eylül 2025 Pazar için hava durumu parçalı bulutlu ve sıcaklık 28 derece. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yine parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık aynı şekilde 28 derece olacak. 9 Eylül 2025 Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 29 dereceye yükselebilir.