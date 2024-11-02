“Yarın 46. İstanbul Maratonu Koşulacak”

46. İSTANBUL MARATONU YARIN KOŞULACAK

Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu, yarın gerçekleştirilecek. “Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanına sahip ve Dünya Atletizm Birliği tarafından “Gold Label” kategorisine dahil edilen bu maraton, 46. kez düzenlenecek. Organizasyon, Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak. Maratonda 42,195 kilometre, 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yarışlar yapılacak. Çocuk maratonu ise 2 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Yenikapı etkinlik alanında yapılacak. Toplamda 5 bin 500 sporcunun 42 kilometre, 12 bin sporcunun da 15 kilometre kategorisinde yarışacağı maratonda, ayrıca kurumsal ve halk koşusu ile birlikte toplamda 40 binin üzerinde sporcu mücadele edecek.

ELİT ATLETLERİN KATILIMI

İstanbul Maratonu’nda, 30’u erkek, 14’ü kadın olmak üzere 4 farklı kıtadan toplam 44 elit atlet yer alacak. Bu atletler arasında, bir kadın ve 7 erkek elit Türk atlet de bulunuyor. Maraton koşusunda, 2:05’in altındaki derecelere sahip Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ve Etiyopyalı Abebe Negewo gibi isimler yer alacak. Ayrıca, World Athletics tarafından “Altın Atletler” kategorisinde değerlendirilmiş Faslı Mohcin Outalha da yarışacak. Kadınlar kategorisinde ise Kenyalı Sharon Jemutai Cherop, kariyerinde bir dünya maraton üçüncülüğü ve Boston Maratonu şampiyonluğu bulunan başarılı bir atlet olarak yarışacak. Kişisel en iyi derecesi 2:22:36 olan Etiyopyalı Sintayehu Lewetegn ise en hızlı kadın atlet olarak parkura çıkacak.

PARKUR BİLGİLERİ VE YARIŞIN YAYINI

Maratonun startı, Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda saat 09.00’da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin 250 metre öncesinde verilecek. Sporcular, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a inecek, ardından sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaşacak. Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geri dönecek. Sahil yolundan Gülhane Parkı’na ilerleyerek parkın içinden geçecek olan sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı’na ulaşacak ve yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminin merkezi olan “At Meydanı”nda, Sultanahmet Camisi’nin giriş kapısı ile Dikilitaş arasında sona erecek. Yarış, TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayımlanacak.

ÖDÜLLER VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ

46. İstanbul Maratonu’nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde birinci olanlara 45’er bin dolar ödül verilecek. İkinci olanlar 20’şer bin, üçüncüler ise 10’ar bin dolar ödül alacak. Türk katılımcılarda maratonu birinci bitirenler 50’şer bin lira, ikinciler 40’ar bin lira ve üçüncüler de 30’ar bin lira ödül kazanacak. Ayrıca, erkeklerde 2:09:44 ve kadınlarda da 2:18:35 olan parkur rekorları kırılırsa 5’er bin dolar daha prim verilecek, elitlerde toplamda 180 bin dolarlık ödül dağıtılacak. İstanbul Maratonu için bazı yollar, araç trafiğine kapatılacak. Avrupa Yakası’nda, saat 03.00’ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan yollar, saat 06.00’dan itibaren Galata Köprüsü iki yönlü kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00’te, tüm parkur ise saat 15.30’da yeniden trafiğe açılacak. Alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilecek.