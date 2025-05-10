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Yarın Ankara’da Yağmur Bekleniyor

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Türkiye genelinde hissedilen yağışlı hava, Ankara’da da kendini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını öğrenmek isteyenler, 11 Mayıs Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını gözden geçiriyor. 11 Mayıs Pazar günü Ankara’da hava durumu nasıl olacak?

ANKARA’DA HAVA TAHMİNİ

Ankara’da 11 Mayıs 2025 Pazar günü dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, “Yarın Ankara’da hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, yarın Ankara’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İşte, Ankara 11 Mayıs 2025 hava durumu detayları:

Yağış türü: Gök gürültülü sağanak yağış
Gündüz sıcaklığı: Yaklaşık 20-22°C
Gece sıcaklığı: 10°C civarında
Rüzgar: Zaman zaman etkili esecek
Nem oranı: Yüksek nem bekleniyor
Yağış başlangıcı: Öğle saatlerinden itibaren

Ankara’da yağmur, bu süreçte dışarı çıkacaklar için önemli bir konu oluşturuyor.

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