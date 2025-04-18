Yarın Başlıyor Kemah Dostluk Turnuvası

ERZİNCAN KEMAH KÖYLÜERİ DOSTLUK TURNUVASI YARIN BAŞLIYOR

47’ncisi düzenlenecek olan Erzincan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası, yarın start alıyor. Bu yılki futbol turnuvasında 10’ar takımdan oluşan 2 grup yer alacak. Gruplardaki ilk dört sırayı elde eden 4’er takım, çeyrek finale yükselecek. Grup ve çeyrek final karşılaşmaları İstanbul’un Kağıthane Belediyesi Nurtepe Suni Çim Stadı’nda oynanırken, yarı final ve final maçları ise Erzincan’daki Kemah Belediyesi İlçe Stadı’nda gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ COŞKULU GEÇTİ

Turnuvanın açılışı, geçtiğimiz hafta Caferağa Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla yapıldı. Açılış etkinliklerinde eğlenceli aktivitelerin yanı sıra misafirlere ve çocuklara hediyeler verildi. Turnuva, çekişmeli karşılaşmalara ve renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Futbolseverler, tüm maçları ücretsiz olarak izleyebilecek.