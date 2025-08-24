Yarın Çalışmalar Devam Edecek

ÇALIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın teknesi parçalanarak yarı batık halde tespit edildi. Cenazesi, 68 metre derinlikte 19 gün sonra bulundu. Cenazenin çıkarılması için gerekli çalışmaların hava koşulları uygun olursa yarın sürdürüleceği ifade ediliyor.

DENİZ CİHANGİRLERİ VE GÜVENLİK EKİPLERİ HAZIRDA

Bu süreçte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı. Bunun yanı sıra, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de kazanın meydana geldiği alanda, Halit Yukay’ın cenazesinin bütünlüğünü bozmadan çıkarılması için keşif faaliyetleri yürütüyor.