Yarın Ege Denizi’nde Tatbikat Yapılacak

TATBİKATIN GERÇEKLEŞECEĞİ YER VE TARİH

2025 Anadolu Yıldızı Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yarın Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. Konak Orduevi’nde düzenlenen toplantıda, tatbikatla ilgili bilgileri paylaşan Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran, tatbikata Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıklarından arama kurtarma unsurlarının katılacağını belirtmiş.

TATBİKATIN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

Albay Şenduran, tatbikatın arama ve kurtarma teşkilatlarının eğitimlerini geliştirerek, komuta kontrol sistemlerini denemek ve arama kurtarma faaliyetlerindeki olası aksaklıkları tespit etmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etmiş. Ayrıca, tatbikatın Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk arama kurtarma bölgesi içinde ve Batı Anadolu’da, sivil ve asker unsurların katılımıyla yapılacağını kaydetmiş. Müşterek arama kurtarma harekatları ve tıbbi tahliye görevlerinin yerine getirileceği belirtilmiş.

Şenduran, tatbikatın hedeflerini şu şekilde açıklamış: “Arama kurtarma koordinasyon merkezi ve deniz arama kurtarma koordinasyon merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma teşkilatı arasındaki koordinasyonu ve arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun en üst düzeye çıkarılması, Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesidir.”

Şenduran, tatbikatın hava şartlarına göre Ege Denizi’ndeki İskiri ve İpsara adaları arasında veya Sakız ile Midilli adaları arasında yapılacağını belirterek, tatbikatın senaryoları hakkında bilgi vermiş. Yarının ilk senaryosunda, Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında meydana gelen bir kaza sonucunda yanmakta ve batmakta olan, düzensiz göçmenler içeren ticari gemiye yönelik Türk arama kurtarma teşkilatı ile TSK arama kurtarma unsurlarının müşterek olarak arama kurtarma faaliyetleri icra edileceği açıklanmış. Senaryo çerçevesinde kurtarılan kazazedelerin en yakın sağlık tesisine tahliyeleri sağlanacak.

İLK SENARYODA KATILAN UNSURLAR

Tatbikatın ilk aşamasında Kara Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetlerinden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 4 Sahil Güvenlik Botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi ile Jandarma Genel Komutanlığından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopterinin katılacağı aktarıldı. İkinci senaryo ise 3 Haziran’da Menemen Dumanlı Dağı’nda gerçekleştirilecek. Bu aşamada dağcı grubunun kaybolması üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak ve kurtarılan dağcıların sağlık tesisine götürüleceği ifade edildi. Tatbikatı 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip edecek. Bilgilendirme toplantısının ardından etkinlikte kullanılacak bazı ekipmanların yer aldığı sergi gezildi.